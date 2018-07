Corte de PIS/Cofins do etanol pode ajudar a baixar inflação--Mantega O potencial de redução do preço de etanol após o corte no PIS/Cofins é de 12 centavos por litro do combustível e os cortes adotados pelo governo têm o potencial de ajudar a reduzir a inflação, disse o ministro da Fazenda, Guido Mantega, durante conferência para explicar as medidas de apoio ao setor.