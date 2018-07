Corte do Camboja ouve acusações contras chefes do Khmer Vermelho Três ex-dirigentes do regime maoísta do Khmer Vermelho, que governou o Camboja de 1975 a 1979, compareceram nesta segunda-feira a um tribunal especial para escutar as alegações iniciais contra si, em um dos mais complexos e importantes julgamentos por crimes de guerra já realizados no mundo.