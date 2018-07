Corte egípcia condena ex-assessor de Mubarak por corrupção CAIRO - Um tribunal criminal do Cairo sentenciou neste domingo o ex-chefe de gabinete do presidente deposto Hosni Mubarak a sete anos de prisão e o condenou a pagar uma multa de 36,4 milhões de libras egípcias (6 milhões de dólares) por ter obtido ganhos ilegais quando estava no cargo, informou a agência estatal Mena.