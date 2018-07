Corte italiana prorroga prisão domiciliar de capitão de cruzeiro

Schettino foi preso no dia seguinte do desastre de 13 de janeiro, acusado de homicídio e de abandonar o navio Costa Concordia antes que todos as 4.200 pessoas entre passageiros e tripulantes fossem retiradas.

Ele admitiu a promotores que navegou perto demais da costa da ilha e foi solto da prisão e colocado em custódia domiciliar em 17 de janeiro.

Ao confirmar que ele deve continuar sob prisão domiciliar, o tribunal de Florença rejeitou os pedidos dos dois promotores, que pediam que ele voltasse à prisão, e do advogado de Schettino, que queria que ele fosse solto.

Na semana passada as autoridades cancelaram as buscas por corpos após recuperarem 17 cadáveres. Quinze pessoas ainda estão desaparecidas.

A maior parte do Costa Concordia ainda está no local do desastre, na costa de Giglio, e equipes de resgate tentam bombear 2.300 toneladas de combustível para evitar um gigantesco desastre ambiental.

Na terça-feira o chefe da autoridade italiana de proteção civil disse que o navio não será retirada por pelo menos 7 a 10 meses.

(Reportagem de Silvia Ognibene)