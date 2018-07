Corte no Orçamento não afetará Minha Casa, Minha Vida--ministra

"(O orçamento está) todo mantido. Inclusive, neste ano, nós temos 5 por cento a mais de recursos no programa Minha Casa, Minha Vida do que tivemos no ano de 2010", disse Miriam durante o programa Bom Dia, Ministro. "Nós não temos nenhuma preocupação."

Segundo Miriam, foram entregues 300 mil unidades no âmbito da primeira fase do programa, que contratou 1 milhão e 3 mil moradias no país, e outras 300 mil devem ser concluídas até o final do ano.

Na quinta-feira, a presidente Dilma Rousseff lançou a segunda etapa do Minha Casa, Minha Vida, principal programa habitacional do governo federal, com a expectativa de contratar ao menos 2 milhões de unidades entre 2011 e 2014, e com recursos de 125,7 bilhões de reais.

No início do ano, o governo anunciou um corte de 50 bilhões de reais no Orçamento.

(Por Hugo Bachega; Edição de Eduardo Simões e Vivian Pereira)