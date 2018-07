Corte nos EUA conclui que Kodak não infringiu patentes da Apple

A Corte de Apelação do Circuito Federal confirmou nesta segunda-feira a decisão de julho da Comissão do Comércio Internacional dos Estados Unidos de que a Kodak não desrespeitou patentes da Apple para câmeras digitais e softwares relacionados.

Apple e Kodak vêm se enfrentando em brigas judiciais por patentes para criação de imagens digitais, como outras companhias têm feito por patentes para a fabricação de smartphones.

Na sexta-feira, a Kodak perdeu um processo na Comissão do Comércio Internacional dos EUA que tinha aberto contra Apple e Research In Motion, fabricante do BlackBerry, o que pode anular os esforços para levantar dinheiro vendendo patentes durante a concordata. A Kodak planeja recorrer.

A fabricante pediu concordata em 19 de janeiro e, após a decisão de sexta-feira, pode ter dificuldades de vender mais de 1,1 mil patentes de imagens digitais --quase 10 por cento da carteira-- para ajudar a pagar os credores enquanto muda o foco para revelação.

A Kodak prevê que a audiência sobre as patentes será no começo de agosto.

(Por Diane Bartz)