Corte ucraniana estuda apelação contra eleição Um tribunal da Ucrânia suspendeu ontem a divulgação dos resultados da eleição presidencial por causa da apelação apresentada pela premiê Yulia Timoshenko, derrotada no segundo turno. Os resultados anteriormente divulgados confirmavam a vitória do líder opositor Viktor Yanukovic por uma margem de 3,5 pontos porcentuais. A corte deve decidir sobre o recurso de Yulia até hoje, data marcada pelo Parlamento ucraniano para a posse do novo presidente.