Cortem-lhe a cabeça Quando criança, Burton assitia aos filmes de terror dos Estúdios Hammer, que faziam sucesso nos anos 50 (e, recentemente, voltaram à ativa com 'Deixe-me Entrar'). Burton herdou grande parte do seu estilo visual deles. Johnny Depp também se baseou no estúdio para o filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. "É quase uma atuação ruim", diz. Diferente do livro, que não confirma a existência do Cavaleiro, Burton preferiu que ele fosse real - e sobrenatural.