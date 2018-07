Cortes na Nasa atingirão mais os projetos baratos

O corte no orçamento da agência espacial dos Estados Unidos (Nasa) para o ano fiscal de 2013, anunciado na semana passada pelo presidente Barack Obama, atinge com mais força programas relativamente baratos de exploração não tripulada do Sistema Solar, acusam cientistas.

Embora o corte total no orçamento para 2013 seja de US$ 59 milhões, a divisão de ciência planetária perdeu US$ 300 milhões, 20% a menos que o investido neste ano. Parte desse dinheiro foi realocada para programas de exploração tripulada e viagens espaciais comerciais.

Para Scott Hubbard, conselheiro da Nasa e professor da Universidade Stanford, os cortes já impedem objetivos ambiciosos e de longo prazo. "O orçamento mostra aumentos apenas para os anos 2016 e 2017, mas é claro que uma previsão para daqui a cinco anos não passa de adivinhação", criticou o cientista.

Hubbard lembra que no passado havia o compromisso de investimento em missões de longo prazo, como as sondas Cassini, com destino a Saturno, e Galileo, direcionada a Júpiter. "O orçamento total da Nasa é razoável, mas esse corte na divisão de ciência planetária é preocupante."