Coruja ataca crianças em escola de Sorocaba

Uma coruja está atacando crianças em um Centro de Educação Infantil da Prefeitura de Sorocaba (SP). Pais e alunos estão em polvorosa. No último ataque, anteontem, a ave investiu contra um menino de pouco mais de 1 ano. A criança recebeu bicadas na orelha e na cabeça e foi arranhada no pescoço. A mãe, Patrícia Lopes de Oliveira, diz que o menino está traumatizado. A direção da escola informou que a ave se alojou no playground. A Secretaria de Educação pediu a um técnico que vistorie a área.