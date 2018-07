Coruja do Ártico invade os EUA após baby boom Uma espécie de coruja branca - aquela que serve de companhia ao bruxo Harry Potter - está chegando aos EUA em bandos. Tipicamente, ela visita o país a cada três ou quatro invernos, vinda do Ártico. Mas, neste ano, observadores de pássaros relatam aparições frequentes da espécie, de leste a oeste dos EUA. Em dezembro, 30 animais foram vistos no Lago Andes, na Dakota do Sul.