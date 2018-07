Corveta da Marinha desembarca 133 peças do Airbus Uma poltrona azul, pedaços da fuselagem, máscaras de oxigênio e roupas de passageiros estão entre as 133 peças do Airbus da Air France desembarcadas na manhã de hoje no Porto do Recife, pela Corveta Caboclo, da Marinha brasileira. Todo o material, sem nenhum vestígio de incêndio, foi inventariado e entregue ao Escritório de Investigações e Análises sobre a Aviação Civil Francesa (BEA). O recolhimento das peças foi acompanhado por representantes do BEA, do Ministério das Relações Exteriores da França e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).