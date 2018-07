Cosan compra 5,67% da ALL por R$896,5 milhões

A maior produtora de açúcar e etanol do Brasil firmou acordo com os acionistas Riccardo Arduini e Julia Dora Koranyi Arduini para aquisição de 21.977.775 ações ordinárias da ALL, ou 3,2 por cento do capital da companhia.

A Cosan adquiriu ainda ADRs equivalentes a 17.002.342 ações ordinárias da ALL, representativas de 2,47 por cento do capital da empresa, da neo-zelandesa Global Market Investments (GMI).

"O interesse da Cosan é investimento de longo prazo e, nesta data, a Cosan não detém nenhuma ação ou debênture conversível em ação de emissão da companhia (ALL)", afirmou a empresa de açúcar e etanol no comunicado.

A operação ainda depende da obtenção de autorizações governamentais e aprovações regulatórias necessárias.

A Cosan informou ainda que realizará uma teleconferência na tarde desta quarta-feira para detalhar a aquisição, ainda sem horário definido.

(Por Vivian Pereira)