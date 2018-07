Cosan: é 'cedo' para estimar safra 15/16, mas moagem deve ser maior que em 14/15 Ainda é "cedo" para estimar a safra 2015/16 de cana do centro-sul do Brasil, mas a moagem deverá ser maior do que a da temporada atual (2014/15), considerando que dificilmente a principal região produtora de cana do país teria duas secas seguidas com as proporções registradas neste ano, disse nesta quinta-feira diretor-presidente da Cosan, Marcos Lutz.