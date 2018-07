Cosan prevê aumentar a produção de cana em 13/14

"O nosso capex (investimento) principal, na cana, tem sido bastante forte, e aumentou bastante a capacidade de produção nos últimos dois anos... A gente deve soltar um 'guidance' (projeção) de mais produção no ano que vem", disse Marcelo Martins, vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores, em conferência com jornalistas.

A companhia manteve sua previsão para investimentos no atual ano comercial entre 2,1 bilhões e 2,4 bilhões de reais, próximo dos 2,1 bilhões de reais do ano anterior.

A Cosan, maior produtora de açúcar e etanol do Brasil, divulgou o resultado na noite de quarta-feira em que apresentou lucro líquido de 342,3 milhões de reais no trimestre encerrado em 31 de dezembro, acima das estimativas de mercado.

Apesar da projeção de alta na próxima safra, Martins não deu estimativas precisas sobre o volume na safra 2013/14.

O processamento de cana na atual temporada (2012/13) somou 56,2 milhões de toneladas até o momento, um pouco acima do teto da estimativa da companhia de entre 54-56 milhões de toneladas. O número também é 6,2 por cento maior do que o volume moído na safra passada.

Segundo a companhia, o incremento no volume reflete a recuperação e o deslocamento da safra para o final do ano passado, depois de um atraso no início do ciclo por questões climáticas.

Questionado sobre o efeito do reajuste no preço da gasolina para o cenário de investimentos do setor, o presidente da companhia Marcos Lutz, disse que vê o fato como positivo.

"O aumento da gasolina traz um benefício econômico. Vai ter impacto, obviamente, mas as decisões de aumento da produção são muito mais que a fotografia daquele minuto", disse.

(Por Fabíola Gomes)