Cosmético com Cannabis gera processo A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai abrir processo administrativo contra a rede de cosméticos Empório BodyStore pela venda de creme hidratante à base de Cannabis sativa, planta a partir da qual se produz a maconha. De acordo com a agência, a empresa desobedeceu resolução que proíbe a produção de cosméticos com substâncias narcóticas. A BodyStore, com sede em Porto Alegre, pode receber de advertência a multa de R$ 1,5 milhão.