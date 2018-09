Cosmonautas perdem ferramenta no espaço

Os cosmonautas russos Dmitry Kondratyev e Oleg Skripochka fizeram uma caminhada espacial na quarta-feira para instalar novos sensores de terremotos e relâmpagos na Estação Espacial Internacional.

Cercados de medidas de segurança, eles passaram praticamente seis horas trabalhando do lado de fora da estação.

A operação foi bem-sucedida, embora uma ferramenta tenha sido perdida

Durante a caminhada espacial, também retiraram dois painéis com amostras de diversos metais, que tinham sido instalados no exterior da estação para testar quais os mais indicados para construções espaciais.

Com a visão privilegiada do Oceano Pacífico ao fundo, a mais de 350 quilômetros da Terra, Kondratyev fotografou as instalações elétricas de outro experimento no exterior da estação.

As operações dos cosmonautas foram bem-sucedidas, mas nas imagens da TV Nasa, é possível ver um objeto flutuando lentamente para o espaço sideral.