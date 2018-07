Costa Cruzeiros oferece 11 mil euros a passageiros do Concordia Diversas entidades de defesa ao consumidor da Itália assinaram um acordo com a Costa Cruzeiros para que a empresa ofereça cerca de 11.000 euros (14.500 dólares) para cada um dos mais de três mil passageiros que estavam a bordo do Costa Concordia quando o navio colidiu com uma rocha e naufragou próximo a ilha italiana de Giglio, em 13 de janeiro.