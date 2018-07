Costa do Marfim pode ser a surpresa É bom tomar cuidado com a Costa do Marfim. A seleção africana é muito boa. Tem na força ofensiva sua principal arma, por ter um jogador como poucos no futebol atual: Drogba. Ele é um trator, um dos únicos que ainda podemos chamar de camisa 9, um artilheiro enfiado na área. Tecnicamente, não é excepcional, mas é forte e tem faro de gols como poucos. Por isso é tão perigoso.