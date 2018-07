Costa Rica pode obter cargo nas Nações Unidas

Avalia-se que, depois de um holandês comandando a convenção, é hora de dar espaço para uma mulher de um país em desenvolvimento. Mas o quadro ainda está confuso e existem outras possibilidades - um brasileiro, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, também é cotado para a vaga.

O novo secretário deverá ser hábil para mediar o diálogo entre países ricos, emergentes e nações mais vulneráveis às mudanças climáticas, como as pequenas ilhas. A falta de consenso entre os quase 200 países que integram a convenção tem dificultado a obtenção de um acordo forte e com valor jurídico. Outra característica do secretário deverá ser a agilidade, já terá poucos meses para ajudar a concretizar o acordo internacional no fim do ano em Cancún (México), após a tentativa frustrada em Copenhague, na Dinamarca.

Na avaliação de Carlos Nobre, climatologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Yvo de Boer "fez um notável trabalho, porém foi se desgastando com o tempo". Segundo ele, a renúncia "abre a possibilidade de uma mudança de atitude da UNFCCC no seu modo de organização e de busca de resultados por consenso numa complexa discussão multilateral".