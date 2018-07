Costa Rica solicita adiamento de amistoso A federação de futebol da Costa Rica pediu o adiamento do amistoso que faria com o Chile na próxima quarta-feira. A seleção viajaria amanhã à capital chilena, cujo aeroporto permanece fechado. O técnico da seleção do país, Ronald González, disse a uma rádio que o momento ''não é ideal'' para jogar futebol "porque há outras preocupações".