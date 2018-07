Costa Rica venderá semente de café resistente a fungo em programa de renovação

O fungo da ferrugem, que atinge as folhas, alastrou-se rapidamente pela América Central e sul do México desde a última temporada. Dizimou produtividades e ameaça centenas de áreas na região responsáveis por um quinto da produção mundial de café arábica.

A associação de café da Costa Rica, Icafe, fornecerá aproximadamente 5 toneladas da semente Obata, uma variedade desenvolvida no Brasil, ao preço de 6 dólares por kg.

"É uma planta muito promissora que nós acreditamos que se adaptará bem aqui, especialmente nas regiões de Perez Zeledon e Coto Brus", disse o presidente da Icafe, Xinia Chaves, em entrevista.

As sementes levarão cerca de três anos para iniciar a produção. Chaves disse que a Icafe venderá as sementes ao preço de custo, e as áreas que foram mais afetadas pelo surto de ferrugem poderão comprá-las primeiro.

O atual surto de ferrugem é o pior desde que o fungo apareceu na Central América em 1976, com mais da metade dos cafezais da região afetados, disse a Organização Internacional do Café, com sede em Londres.