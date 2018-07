Costa-riquense assume setor climático da ONU A diplomata costa-riquense Christiana Figueres foi nomeada hoje a nova secretária-executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Ela foi apontada pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon. Um porta-voz da entidade disse que a nomeação foi feita após consultas com as partes envolvidas na convenção.