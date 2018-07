Costa vê com 'preocupação' tortura a jornalistas no RJ O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse hoje que vê com "muita preocupação" a notícia de que jornalistas do jornal "O Dia" foram torturados por milicianos no Rio. "Eu mesmo fui vítima de um atentado em El Salvador", disse o ministro, lembrando seus tempos de correspondente de TV. "Cobrir determinados setores no Rio de Janeiro é tão perigoso quanto cobrir qualquer conflito", afirmou. "Tenho certeza de que o governador Sérgio Cabral e sua equipe tomarão todas as medidas que forem cabíveis", afirmou, após palestra no seminário "Conexão com o Futuro", sobre a inclusão da banda larga nas escolas. A equipe do jornal "O Dia", integrada por uma jornalista, um fotógrafo e o motorista, passou 14 dias na favela do Batan, em Realengo (zona oeste do Rio), para preparar uma reportagem para descrever como é a vida numa região controlada pela milícia. No dia 14 de maio, eles foram detidos, torturados e ameaçados pelos milicianos. O crime só foi divulgado ontem para não prejudicar as investigações.