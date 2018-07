Costureiro mata padrasto e esfaqueia filho

O pedreiro, que morava no mesmo terreno do enteado e do neto, na altura do nº 244 da Rua Nagasaki, no Jardim Santa Rita, foi até a casa do enteado para reclamar do barulho. O costureiro então armou-se com uma faca e feriu José Anísio. Diógenes, ao ver o pai esfaqueando o pedreiro, tentou intervir e também foi ferido. As duas vítimas foram levadas por policiais militares para o Hospital Municipal de Diadema, onde José Anísio morreu e o neto dele continua internado.

A dois quarteirões do local do crime, quando fugia, o costureiro acabou preso pelos policiais. Na delegacia, o assassino disse que apenas usou a faca para se defender, mas não mostrou arrependimento. "Se fosse preciso faria outra vez", afirmou João Henrique, que foi autuado em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio no plantão do 3º Distrito Policial de Diadema.