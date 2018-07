Cota não será aplicada no próximo vestibular, diz UFF O reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Roberto Salles, afirmou nesta sexta-feira (28) que a Lei de Cotas não será aplicada pela instituição no próximo vestibular. "Os alunos vão fazer o Enem agora em novembro e eu não posso mudar a regra do jogo no meio do segundo tempo", disse o reitor, que classificou como "imposição" a tentativa de se exigir a aplicação imediata da reserva de vagas prevista na nova lei.