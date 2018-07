Cotado para ser vice de Marina, sócio da Natura se filia ao PV

Leal não confirmou que poderá compor a candidatura, mas deixou a questão em aberto.

"Quem assina uma ficha (partidária) antes de 3 de outubro se coloca à disposição de um projeto político", disse Leal a jornalistas, referindo-se à data-limite para que um político que queria concorrer às eleições de 2010 se filie a uma legenda.

Leal, que disse já ter votado no PT e no PSDB, é velho conhecido de Marina.

"Conheci Guilherme Leal pelo trabalho desenvolvido no Instituto Ethos, e ainda como senadora, antes de ser ministra", declarou Marina, que esteve à frente do Ministério do Meio Ambiente do governo Lula de 2003 a 2008.

Durante a cerimônia desta tarde, também assinaram a ficha de filiação do PV Roberto Klabin, diretor executivo da Klabin, Fernando Garnero, da Brasilinvest, e João Guerino Balestrassi, do Banco de Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo, aclamado como futuro candidato ao senado pelo partido em seu Estado.

(Reportagem de Carmen Munari; Edição de Cesar Bianconi)