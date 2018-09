Cotonicultor aproveita preço e antecipa vendas

Os cotonicultores brasileiros aproveitam os preços recordes registrados em Nova York, em torno de US$ 2 por libra-peso, para fechar negócios de exportação de forma antecipada com o produto da safra 2011/2012. Enquanto isso, o mercado físico de pluma continua em ritmo lento em meio à baixa disponibilidade do produto.

Os preços internos já ultrapassam os R$ 4 por libra-peso. Na quarta-feira passada, o indicador Cepea/Esalq/USP com pagamento em oito dias fechou cotado em R$ 4,0072 (R$ 132,51 por arroba). Em março, a alta acumulada é de 0,53% e no acumulado do ano o ganho já chega a 37,21%.

"A baixa liquidez ainda persiste no mercado interno, que deve seguir em ritmo lento durante, pelo menos, todo o primeiro semestre, devido à baixa disponibilidade da pluma", informou o Cepea em seu relatório semanal.

Nova York. Em Nova York, o contrato maio fechou na sexta-feira cotado em US$ 2,0494 por libra-peso. Segundo uma fonte de uma grande empresa produtora, esses valores devem se manter sustentados mesmo com as entradas das safras de Brasil e Austrália, a partir de julho. Somente no fim do ano, com a colheita no Hemisfério Norte, existe a chance de preços mais baixos. A empresa já vem fechando alguns contratos de exportação para 2012. "Estamos tentando comprometer 20% de nossa produção de 2011/2012, aproveitando esse rali e pensando em US$ 1,15", disse a fonte, sem querer revelar o quanto isso significa em volume. A expectativa é a de que a produção da companhia cresça mais de 10% em 2012 em relação a este ano por causa dos preços mais altos e também da forte demanda.

O consultor Marcio do Rego Freitas, da Horus Algodão, conta que alguns lotes chegaram a ser negociados a até US$ 1,18 por libra-peso para agosto de 2012, um valor considerado alto tendo em vista que o contrato julho em Nova York está em torno de US$ 1,5. "Mais da metade desta safra já foi comercializada, então já se começa a pensar em exportação para 2011/2012. Os preços estão compensando, e com isso os produtores vão custear a lavoura do ano que vem", disse ele.