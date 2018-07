Couve-flor vira lavoura extensiva

Legume tradicionalmente cultivado em hortas e pequenas áreas, a couve-flor ganhou tratamento de lavoura em Sorocaba (SP), onde a hortaliça disputa a ocupação das terras com cana-de-açúcar e milho. As plantações, irrigadas, sobem e descem encostas e margeiam estradas na zona rural. A região é a segunda maior produtora da hortaliça no Estado (veja ao lado). Os dez principais produtores mantêm cerca de 200 hectares, permanentemente ocupados com a cultura. Entre eles, a família Sampaio, pioneira na produção intensiva de couve-flor. O agricultor Adilson Sampaio, de 63 anos, mantém uma produção contínua em 37 hectares. Por ano, colhe 2 milhões de unidades. Ele iniciou a cultura em 1959, "quando pouca gente plantava couve-flor", diz. Sampaio se reveza com o filho Adilson Sampaio Júnior na lavoura. As mudas são produzidas em estufa e vão para o campo após 30 ou 40 dias de semeadas nos meses mais frios. No verão, o período é reduzido para até 25 dias. O plantio é adensado, com 32 mil pés por hectare. A irrigação, sobretudo nas primeiras semanas, é indispensável. Pulverizadores tracionados por trator, semelhantes aos usados em grãos, são usados no tratamento fitossanitário, que inclui o combate à traça das crucíferas, uma praga nova na região. Rotação A rotação de culturas é obrigatória: após a colheita, plantam milho ou trigo na mesma área. É a forma de evitar doenças e pragas, como um nematóide que ataca a raiz. No inverno, a couve-flor é colhida de 80 a 100 dias após o plantio. No verão, a planta fica no ponto de colheita mais rápido, entre 50 e 70 dias. "É uma época difícil de produzir, pois há mais fungos." As variedades são próprias para cada época do ano. Sampaio Júnior explica que há um descarte de até 80% das mudas, em razão de plantas que não se formam bem ou não produzem a flor. O padrão é uma planta com inflorescência (o conjunto de flores que formam a "cabeça" da couve-flor) com peso médio de 1 quilo. A colheita é manual e as cabeças, envolvidas nas folhas ainda verdes, são colocadas em caixas. A carga viaja de caminhão para a Ceagesp, na capital, e o Ceasa de Sorocaba, além de outros clientes, como indústrias de processamento de legumes. 351 mil engradados com 30 cabeças de couve-flor foi a colheita de 2007 da região de Sorocaba, a segunda maior produtora do Estado 388 mil engradados com 30 cabeças de couve-flor foi a produção da região de Mogi das Cruzes, a principal de SP, segundo o IEA-Apta