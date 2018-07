Cover de Psy foi destaque da Unidos de Vila Maria

Ele conta que foi descoberto pela direção da escola de samba da zona norte de São Paulo em uma apresentação também imitando o Psy no Salão do Automóvel deste ano no stand da coreana Hyundai.

De acordo com Jorge Filho, ele não recebeu nada para desfilar. O destaque acrescentou que achou curioso o fato de algumas pessoas do público confundirem ele com o original. Indagado se continuará fazendo o papel do cantor, Jorge Filho resumiu: "Espero que ele continue a fazer sucesso para que eu possa seguir (a imitação)". Após encerar o desfile, ele tirou foto com crianças e manteve a imitação.