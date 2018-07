Cozete Gomes odeia logística do carnaval, pois 'é pobre'

"Essa logística toda do carnaval, por ter muita gente é... eu detesto porque é pobre", comentou Cozete na madrugada deste sábado, dizendo ainda que nesses momentos adora ser VIP.

Ela desfilará pela escola Tom Maior, que entrará na passarela do samba na segunda noite de desfiles em São Paulo, e também pela Unidos da Tijuca, no Rio.

Cozete afirmou que se preparou para o carnaval com muita vitamina C e que no calor pode tomar cerveja. "Depende da ocasião e do momento, você pode beber bebidas variadas."

Sobre as críticas que recebeu da também participante do programa Mulheres Ricas Val Marchiori, Cozete voltou a repetir que não conhecia Val e que não tem amizade com ela. "Nunca frequentamos os mesmos eventos."