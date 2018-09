Cozinha real se prepara para casamento do príncipe William

Mais que acostumada a servir banquetes, a cozinha do Palácio de Buckingham já se prepara para servir os 600 convidados do casamento do príncipe William, no dia 29 de abril.

Todo ano, os funcionários da cozinha real preparam refeições para cerca de 50 mil pessoas.

Grande parte do trabalho é meticuloso, como o preparo de canapés do tipo dos que vão ser oferecidos na recepção do casamento real.

Para o chef e a equipe da cozinha real, a festa é apenas um dos importantes eventos que o Palácio de Buckingham vai sediar neste ano.

"Seja a visita do presidente Obama ou o aniversário de 90 anos do duque de Edimburgo ou o casamento real. Todos são eventos únicos na vida", afirmou à BBC o chef real, Mark Flanagan.

O chef Mark Flanagan afirma que este ano será repleto de eventos marcantes

Os convidados para as bodas serão recebidos nos salões de Estado do palácio, onde poderão conversar com os recém-casados, que terão chegado da Abadia de Westminster numa carruagem.

O bolo de casamento estará na galeria de pinturas, ao lado de algumas das obras-primas do palácio.

Para o funcionário responsável pela organização do evento, vai ser o clímax depois de meses de planejamento.

Seguindo a tradicional discrição palaciana, os funcionários não revelam nada sobre os detalhes do grande dia.

O chef diz que não poderia dizer nada específico sobre o casamento, mas garante que sempre querem apresentar os melhores produtos britânicos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.