Cozinheira que ensina receitas calóricas nos EUA tem diabete

A cozinheira e apresentadora de TV americana Paula Deen, mais conhecida por promover entre o público receitas de alto valor calórico, como hambúrgueres e donuts, revelou que foi diagnosticada com diabete há três anos.

Paula disse que não havia dito nada antes porque precisava "reunir mais informação" sobre a doença. Também afirmou que, após o diagnóstico, promoveu algumas "simples mudanças" em sua vida, já que "se você tem diabete, você pode comer um pedaço de bolo, mas não o bolo inteiro".

A polêmica cozinheira, que durante os últimos três anos continuou divulgando as receitas "da culinária do Sul", que não economizam no uso de manteiga e açúcar, é garota-propaganda de uma empresa dinamarquesa, Novo Nordisk, que justamente vende um remédio contra a diabete. Agora, ela diz querer "ajudar a educar os 26 milhões de americanos que lutam" contra a doença.

Mesmo assim, ela afirmou que não deve alterar muito o conteúdo de seus programas de TV, porque "a culinária do Sul não é prejudicial à saúde". Paula foi criticada pelo famoso colega Anthony Bourdain: "Vou começar a quebrar pernas para depois vender muletas". / NYT