Cozinheiros fazem modelo de chocolate de Machu Picchu

Cozinheiros peruanos montaram na capital, Lima, um modelo de Machu Picchu feito de chocolate. A cidadela inca do século 15 é hoje uma das principais atrações do Peru. O chefe de cozinha do Hotel Marriot, Edwin Solis, disse que todos os anos, no Natal, eles montavam um modelo de uma cidade com biscoitos de gengibre que incluía um presépio. Desta vez a escolha foi Machu Picchu, para incentivar o turismo. Com atenção e cuidado, os profissionais trabalharam 45 dias para completar a doce cidadela, que agora deve ser exibida ao público. Ela está montada sobre uma mesa com uma extensão de 1,8 metro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.