CPI acompanha caso de suposto padre pedófilo em SP

Tuma disse que ouvirá o sacerdote, mas não citou quando nem o local, pois antes irá ler todo o processo. Ele não descartou possível acareação entre o padre e os meninos. Sete jovens confirmaram à delegada, em março, as denúncias de assédio. O padre está afastado das funções religiosas desde o início das investigações. O caso também foi comunicado formalmente à Nunciatura Apostólica, a embaixada do Vaticano no Brasil.

O juiz da 2ª Vara Criminal de Franca, Wagner Carvalho Lima, aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) contra o padre no final de abril, por crimes de estupro de vulnerável (no caso de menores de 14 anos) e violência sexual mediante fraude (vítimas maiores de 14 anos). Em caso de condenação, o religioso poderá pegar de 6 a 20 anos de prisão, com pena reduzida à metade por ter mais de 70 anos. Depoimentos à CPI da Pedofilia deverão ocorrer em Brasília.