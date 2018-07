CPI adia audiência sobre crianças desaparecidas

Os pais de Sérgio moram em Alagoas, na cidade de União dos Palmares, a 80 quilômetros de Maceió, e foram ao Rio de Janeiro para buscar o garoto em Campos do Goytacazes, no interior fluminense. Como houve demora na liberação da documentação para permitir o retorno do garoto a Alagoas, a sessão foi adiada.

De acordo com a polícia, o menino teria sido sequestrado há dois anos por um homem identificado como Luiz Henrique de Maciel e levado para ao Estado do Rio. Depois que o sequestrador foi preso, acusado de ter sequestrado outra criança, Sérgio foi resgatado pela polícia e conduzido para uma instituição acolhedora, onde permaneceu até reencontrar a família.

Segundo a assessoria do legislativo alagoano, além desse caso, a sessão irá discutir as medidas adotadas pelo Estado para a localização de desaparecidos. Estão presentes a presidente da comissão, deputada federal Bel Mesquita (PMDB/PA), e o deputado federal Geraldo Pudim (PP/RJ).

A CPI da Criança Desaparecida foi instalada no dia 18 de agosto de 2009, na Câmara Federal. O objetivo da comissão é identificar as causas e os responsáveis pelo sumiço de menores no período entre 2005 e 2007. Segundo a deputada Bel Mesquita, cerca de 50 mil crianças e adolescentes desaparecem de casa todos os anos, no Brasil. Desse número, apenas 40% retornam ao lar, os demais, algo em torno de cinco mil jovens, continuam desaparecidos.