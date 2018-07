CPI da Criança Desaparecida realiza audiência em AL A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Desaparecimento de Crianças e Adolescentes, criada pela Câmara dos Deputados, realiza hoje uma audiência pública no plenário da Assembleia Legislativa de Alagoas, no centro de Maceió. A sessão irá discutir as medidas adotadas pelo Estado para a localização de desaparecidos. Estão presentes a presidente da comissão, deputada federal Bel Mesquita (PMDB-PA), e o deputado federal Geraldo Pudim (PP-RJ).