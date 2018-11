CPI da Pedofilia não cita padre de Franca (SP) O padre José Afonso Dé, de Franca (SP), não foi citado no relatório final da CPI da Pedofilia, apresentado anteontem. No início deste ano, Dé, de 74 anos, foi acusado de assediar sexualmente pelo menos seis adolescentes entre 12 e 16 anos. O advogado do padre, Eduardo Caleiro Palma, afirmou que "o Tuma (o senador Romeu Tuma, morto em outubro) deve ter concluído que o inquérito contra o padre Dé tinha certa fragilidade". Padre Dé, desde que surgiu a denúncia, foi afastado pela Igreja de suas funções religiosas.