CPI da Pedofilia quer ouvir padres de Alagoas

Um relatório sobre as denúncias de abusos sexuais contra menores cometidos por três religiosos que respondiam por paróquias em Arapiraca (AL) será entregue à Comissão Parlamentar de Inquérito que apura crimes de pedofilia no Brasil, afirmaram as delegadas Bárbara Arraes e Maria Angelita. Nesta semana elas colheram mais de 20 depoimentos no município.

As denúncias, feitas por ex-coroinhas, atingem os monsenhores Luiz Marques Barbosa e Raimundo Gomes e o padre Edílson Buarque. Os religiosos negam as acusações.

O senador Magno Malta (PR-ES), presidente da CPI, manifestou interesse em ouvir as vítimas e os acusados, afirmam as delegadas. "Ele confirmou que a comissão vem a Alagoas para ouvir os envolvidos", disse Bárbara, delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra Crianças e Adolescentes.

O escândalo veio à tona após a divulgação de um vídeo, gravado por uma das vítimas no ano passado, no programa Conexão Repórter, do SBT. A gravação mostra o monsenhor Barbosa fazendo sexo com um jovem de 20 anos. O prazo das investigações, que terminariam no final deste mês, foi estendido em 60 dias. Os três sacerdotes foram afastados das atividades eclesiásticas.

Franca. A Polícia Civil de Franca, região de Ribeirão Preto, investiga supostos crimes de pedofilia envolvendo o padre José Afonso Dé, de 74 anos, da Paróquia São Vicente de Paulo. A delegada Graciela de Lourdes David Ambrosio, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), ouviu seis adolescentes, com idades entre 12 e 16 anos, que teriam sido vítimas do padre e apresentaram "relatos bem coerentes".

Na tarde de ontem, o padre Dé, como é conhecido, leu um manifesto no qual diz ser inocente e que aguarda a apuração da Justiça. A Diocese de Franca aguarda informações sobre a investigação das denúncias para que o bispo Pedro Luiz Stringhini se manifeste. A delegada Graciela busca obter consistência nos depoimentos e identificar possíveis outras vítimas.

Há cerca de duas semanas, uma denúncia anônima chegou ao Conselho Tutelar, que a repassou à DDM. De início, quatro adolescentes (que ajudavam a realizar missas e com vocações religiosas) se apresentaram como vítimas. Um deles disse que morou na casa do padre e que foi beijado por ele. Os assédios teriam ocorrido após missas, entre janeiro e fevereiro deste ano.

Nos depoimentos surgiram informações sobre beijos e carícias nas pernas e órgãos genitais dos meninos. O inquérito policial apura os casos como estupro de vulnerável. A delegada ouvirá pessoas próximas a Dé e o próprio sacerdote, que estava, nos últimos dias, em missões religiosas em Minas.