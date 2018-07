CPI da Pedofilia vai investigar casos em Catanduva

A CPI da Pedofilia no Senado vai investigar os casos de abuso sexual relatados por crianças na cidade de Catanduva, interior paulista. Nesta quinta-feira, 19, o presidente da comissão, senador Magno Malta (PR-ES), avisou que os acusados de envolvimento nos crimes que chocaram o País serão chamados para depor no Congresso. A CPI pediu à Justiça local cópia do inquérito para acompanhar as investigações. Veja também: Dois são presos suspeitos de pertencerem à rede de pedofilia Polícia Civil de Catanduva investiga rede de pedofilia Todas as notícias sobre pedofilia A decisão da CPI de ir até Catanduva foi tomada na véspera pelo próprio presidente da CPI. Da tribuna, Malta chamou os criminosos de "desgraçados". "Nós vamos arrancá-los de onde vocês estiverem", disse, indignado. "Quarenta e sete crianças foram abusadas e prenderam o borracheiro da cidade. As crianças que sofrem abuso relataram que o lugar era bonito, que tinha piscina, hidromassagem...", discursou. O promotor da Infância e Juventude Carlos José Fortes, de Minas Gerais, foi designado para acompanhar as investigações, onde há suspeita de que pelo menos 30 crianças tenham sido vítimas de uma rede criminosa. Duas pessoas já foram responsabilizadas: o borracheiro José Barra Nova de Mello, de 46 anos, que está preso, e seu sobrinho, William Mello, de 19 anos, que responde em liberdade. Outros três suspeitos começaram a ser procurados ontem pela polícia, depois que a Justiça reabriu o inquérito: um fazendeiro, um médico e um terceiro suspeito.