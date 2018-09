CPI das Gorjetas confirma denúncias de irregularidades

No documento, o parlamentar diz que "as sugestões desse relatório representam uma forma de garantir o direito dos trabalhadores e moralizar a relação com os empresários do setor". Bragato propôs que a CPI indique ao governo do estado a elaboração de normas que tornem obrigatória a discriminação do valor da gorjeta nas notas fiscais. Para isso, os estabelecimentos teriam isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre este valor ou uma compensação tributária.

O relatório pede ainda a intensificação dos acordos coletivos entre sindicatos da categoria e as prestadoras de serviço, no sentido de estabelecer critérios de distribuição da taxa. Expõe também a necessidade de campanhas publicitárias que alertem o consumidor a exigir a nota com a discriminação da gorjeta que ele concordou em pagar, para ter certeza que o valor será destinado ao trabalhador.