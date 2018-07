CPI denuncia domínio de presídio de São Paulo pelo PCC

O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Sistema Carcerário aponta que o Primeiro Comando da Capital, o PCC, domina o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. No relatório do deputado Domingos Dutra (PT-MA), o presídio aparece como o quinto pior do Brasil - apesar de ter 504 vagas para detentos, ele abriga 1.026 presos, segundo a CPI. Ao apontar que São Paulo é o "berço do PCC", o relatório final da comissão revela ainda que, em 2008, a polícia do Estado aprendeu um "livro caixa" em que mostrava que a facção criminosa "arrecadava cerca de R$ 4,8 milhões por mês com assaltos, roubos a bancos, seqüestros e outros crimes", como o tráfico de drogas. "No centro de Detenção Provisória de Pinheiros, Zona Sul de São Paulo, logo na primeira cela _ a de triagem que abriga detentos recém chegados _ a CPI viu, no teto, escrito em tinta preta a palavra PCC. Todos os presos ouvidos pela CPI confirmaram pertencer a facção e exaltaram a 'ajuda' do PCC à massa carcerária, chamada por um dos presos, de 'minha família'. Confirmaram a ajuda que a organização dá aos seus familiares, distribuindo cestas básicas, pagando transporte e enterros", escreveu Domingos Dutra. "O diretor do presídio confirmou que o PCC domina não só este presídio, mas muito outros em São Paulo e disse que não vê soluções e alternativas para diminuir o poder do PCC, em face da organização ter força e ter crescido muito". De acordo com o relatório da CPI do Sistema Carcerário, a arrecadação do PCC vem ainda de rifas vendidas mensalmente nas cadeias a R$ 10,00. No pátio do presídio de Pinheiros, os deputados da comissão de inquérito viram, em março deste ano, uma folha de papel almaço com o resultado dos ganhadores de rifa do PCC: os três primeiros colocados receberam carros zero quilômetro e o quarto e quinto lugares levaram motocicletas, também zero quilômetro. "Dois dos cinco ganhadores estavam presos e os outros três compraram seus números nas ruas", diz o relatório da CPI. Nas investigações, os parlamentares também detectaram que parte da arrecadação do PCC vem de "mega-assaltos esporádicos, como o ocorrido no Banco Central de Fortaleza, onde a facção levou R$ 170 milhões dos quais apenas R$ 20 milhões foram recuperados". "Para cuidar de tanto dinheiro existe na organização até a figura do contador, responsável pela contabilidade da facção", afirmou Dutra, no relatório. Além do Centro de Detenção de Pinheiros, a CPI visitou outros presídios de São Paulo: a Penitenciária Maurício Henrique Guimarães, em Presidente Venceslau; o Centro de Readaptação José Ismael Pedrosa (CRP), em Presidente Bernardes; a Penitenciária de Martinópolis; a Penitenciária Mário de M. Albuquerque de Franco da Rocha; a Penitenciária Feminina de Santana e o Centro Masculino de Detenção Provisória de Ribeirão Preto. Na maioria das prisões, a CPI encontrou celas superlotadas - a exceção ficou por conta dos presídios de segurança máxima, como o CRP, onde cada preso custa R$ 7,3 mil mensais aos cofres públicos, segundo o relatório da comissão de inquérito. A votação do relatório final da CPI do Sistema Carcerário foi adiada ontem depois que a bancada de deputados de Mato Grosso de Sul pediu prazo para analisar o texto. Os deputados de Mato Grosso do Sul querem a retirada do relatório do pedido de indiciamento do secretário de Segurança Pública do Estado, Wantuir Francisco Brasil Jacini, e de outras seis pessoas (entre elas dois juízes), que seriam responsáveis pelas péssimas condições das cadeias estaduais. Os integrantes da CPI ficaram indignados com os maus tratos a presos na Colônia Agrícola de Campo Grande (MS), onde os detentos dormem junto com porcos. Prevista para acabar na próxima segunda-feira, dia 30, a CPI foi prorrogada por mais 15 dias para que o relatório possa ser votado. Em represália à pressão dos deputados de Mato Grosso do Sul, que impediram a votação ontem do relatório, os integrantes da comissão de inquérito aprovaram requerimento de convocação do governador do Estado, André Puccineli (PMDB), e do secretário Wantuir Jacini.