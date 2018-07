CPI do Cachoeira terá prorrogação, mas prazo será definido após 2o turno A CPI do Cachoeira terá os trabalhos prorrogados, mas o novo prazo para encerramento da investigação só será definido no dia 30 de outubro, depois do segundo turno das eleições municipais. A decisão foi tomada nesta terça-feira em reunião dos líderes dos partidos que integram a comissão.