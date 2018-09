CPI dos Grampos pode convocar ex-secretário Malheiros Os deputados da CPI dos Grampos da Câmara Federal votam hoje o requerimento feito pelo relator da comissão, Nelson Pelegrino (PT-BA), para convocar o ex-secretário-adjunto da Segurança Lauro Malheiros Neto e o investigador Augusto Pena. A base governista tem maioria e deve aprovar o requerimento. O deputado disse que Malheiros Neto poderá se defender e contar o que sabe sobre o envolvimento de Pena com escutas telefônicas usadas para achacar a cúpula da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Pena deverá ser ouvido sobre o seqüestro de Rodrigo Olivatto de Morais, enteado de Marcos Camacho, o Marcola. Além deles, o deputado pediu a convocação do juiz federal Ali Mazloum, dos integrantes do PCC Julio Cesar de Moraes, o Carambola, e Daniel Vinícius Canônico e do advogado Sérgio Wesley da Cunha, acusado de tramar a criação de uma central de escuta telefônica clandestina para a facção. Em São Paulo, os deputados da oposição querem convocar Malheiros e o secretário da Segurança, Ronaldo Marzagão, para depor sobre os achaques na Comissão de Segurança da Assembléia Legislativa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo