CPI dos Ônibus fará nova votação se houver anulação O presidente da Câmara do Rio, Jorge Felippe (PMDB), afirmou nesta quarta-feira que o máximo que pode acontecer em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Ônibus é a sessão inaugural, que ocorreu na sexta-feira, 09, seja anulada. "Havendo a anulação, acontecerá outra votação e os mesmos vereadores vão ser eleitos novamente", afirmou, fazendo referência aos protestos contra a permanência dos vereadores Chiquinho Brazão (PMDB) e Professor Uóston (PMDB) na presidência e relatoria da comissão. No momento, o presidente da Câmara do Rio (ocupada por manifestantes desde a sexta-feira) está reunido com dez manifestantes. A imprensa não foi autorizada a presenciar a conversa, que é realizada num auditório, a portas fechadas.