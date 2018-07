CPI ouve ex-mulher e atual companheira de Cachoeira em agosto

As sessões de depoimento da CPI mista, que investiga as relações de agentes públicos e privados com Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, estão suspensas desde o início do recesso parlamentar, em 18 de julho.

Além delas, os membros da comissão também devem colher o depoimento de Joaquim Gomes Thomé Neto e Rubmaier Ferreira de Carvalho.

Nesta quarta-feira, Cachoeira compareceu à 11a vara da Justiça Federal de Goiás para prestar seu primeiro depoimento desde que foi preso em fevereiro, mas permaneceu calado, alegando que não prestaria esclarecimentos na atual fase processual.

Cachoeira aproveitou os poucos minutos do depoimento para dizer que ama Andressa e que, quando for solto, pretende se casar formalmente com ela.

O empresário foi preso depois de a operação Monte Carlo da Polícia Federal apontá-lo como suposto chefe de uma organização que explorava jogos ilegalmente.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)