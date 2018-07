CPI pede intervenção de universidades no Rio A Assembleia Legislativa do Rio vai pedir ao Ministério da Educação (MEC) intervenção na Universidade Gama Filho e a UniverCidade, faculdades particulares que foram adquiridas em 2011 pelo Grupo Galileo Educacional, também alvo de investigações. A lista de irregularidades inclui sonegação fiscal, suspeita de fraude em relatórios financeiros e aumento abusivo de mensalidades. Os pedidos constam do relatório de CPI instaurada há oito meses para investigar os problemas. / HELOISA ARUTH STURM