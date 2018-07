CPI quer ampliar penas para tráfico de pessoas O presidente da CPI do Tráfico de Pessoas da Câmara dos Deputados, deputado federal Arnaldo Jordy (PPS-PA), disse na quinta-feira (22) que a comissão deve propor que o tráfico de pessoas passe a ser tipificado no Código Penal. Segundo ele, hoje a tipificação só ocorre em casos de exploração sexual de mulheres. "Espero que a CPI ajude sociedade e Estado a ter consciência de que esse é um crime hediondo", afirmou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.