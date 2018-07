CPI recebe mais de 700 denúncias sobre milícias no RJ O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Milícias da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL-RJ), informou que recebeu mais de 700 denúncias sobre ação de milicianos no Estado. Os relatos têm sido feitos por telefone e, segundo Freixo, permitiram aos deputados traçar um mapa de atuação dos grupos paramilitares. O relatório parcial da CPI deve sair em setembro e o parecer final é esperado para novembro. As informações são da Agência Brasil.