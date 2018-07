CPI vai ouvir acusado de vender sentenças Criada para investigar denúncias de tráfico de influência e venda de sentenças judiciais no processo eleitoral, a CPI da Assembleia Legislativa do Rio fará uma reunião no dia 4 para ouvir o estudante de direito Eduardo Raschkovsky. Acusado de intermediar a venda de decisões judiciais para livrar políticos do risco de impugnação ou cassação, ele não será obrigado a responder as perguntas.